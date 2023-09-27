"إعلام القاهرة" تحصل على تجديد شهادات "الأيزو" للجهاز الإدارى

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، حصول كلية الإعلام على تجديد 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة وهي: أيزو 9001 لجودة الجهاز الإداري، وأيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية، وأيزو 22301 في استمرارية الأعمال، وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن استمرارية تحسين الأداء والعمل على استيفاء معايير الجودة وكفاءة الخدمات الإدارية والأكاديمية بكلية الاعلام، تأتى تحقيقا لأهداف خطة الجامعة الاستراتيجية للتطوير والمنافسة بقوة في السوق المحلية والدولية، مشيرًا إلي نجاح الجامعة في تطبيق أعلى معايير الجودة القياسية في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي والنظام الإداري، والتطوير المستمر القائم على منهجية التفكير العلمي، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على التميز والابداع، وإتاحة تجربة تعليمية إيجابية متميزة للطلاب تزودهم بمؤهلات عالمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن حصول مختلف كليات ومعاهد وإدارات الجامعة على شهادة الأيزو وتجديدها للعديد منها، يُعد أحد أهم إنجازات الجامعة وعلامة من علامات تميزها وارتقائها وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، إن حصول الكلية على تجديد 3 شهادات أيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، الذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرةً إلي أن دعم إدارة الجامعة المستمر بقيادة د.الخشت،وتحفيزه الدائم ،جعل كلية الإعلام قادرة على الاحتفاظ بموقع الصدارة وتحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية واستمرار عمليات التطوير لكل أنشطة وعمليات الكلية لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا وتوقعات جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيها الطلاب والمجتمع والدولة.

ووجهت د.حنان جنيد الشكر لجميع منسوبى كلية الإعلام وإداراتها المختلفة ولفريق الجودة بقيادة د. ليلى عبد المجيد، مشيدة بما بذلوه من جهد مخلص، وعمل دؤوب كان حصاده هو تجديد الأيزو لكلية الإعلام.