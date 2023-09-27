الصحة تكشف السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى.. اعرف تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن السعرات الحرارية الخاصة بأنواع الحلوى المختلفة للمولد النبوى حيث تعبر السعرات الحرارية لبعض حلوى المولد النبوى لكل 100 جرام طبقا لجداول تحليل الأطعمة.

1- الفولية بها 444 سعرا حراريا

2- الحمصية 387 سعرا حراريا

3- السمسمية 619 سعرا حراريا

4- الفستقية 630 سعرا حراريا

5- اللوزية 650 سعرا حراريا

6- البندقية 571 سعرا حراريا

7- الملبن 382 سعرا حراريا

8- النوجة 398 سعرا حراريا

9- اللديدة 526 سعرا حراريا

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط فى تناول حلوى المولد النبوى، وذلك منعا لخطورتها على الصحة.