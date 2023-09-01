اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التسجيل فى تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التسجيل فى تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل جامعة الأزهر - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

فتح باب التسجيل فى تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل

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مدير وحدة شهادة النيل تكشف استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد

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"التموين" تفتتح وحدة إنتاج الكحول والأكسجين بمجمع مصانع الحوامدية
الهجرة: توفير أماكن للطلاب العائدين من روسيا والسودان بالجامعات الأهلية والخاصة
وزير التعليم يوجه بالانتهاء من الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد
"التموين": صرف السلع المدعمة لـ 64 مليون مواطن شهريا

جودة التعليم تعلن اعتماد 407 مدارس وعدد من الكليات والبرامج التعليمية

التموين: تكرير 150 ألف طن سكر خام خلال شهر أكتوبر

 

 


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