أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التسجيل فى تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل

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فتح باب التسجيل فى تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل
10 معلومات عن أقدم محطة بحثية للعلوم الزراعية فى الشرق الأوسط
مدير وحدة شهادة النيل تكشف استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد
التعليم العالى: إيفاد طلاب مصريين بالجامعات المصرية للتدريب العملى بالولايات المتحدة
"التموين" تفتتح وحدة إنتاج الكحول والأكسجين بمجمع مصانع الحوامدية
الهجرة: توفير أماكن للطلاب العائدين من روسيا والسودان بالجامعات الأهلية والخاصة
وزير التعليم يوجه بالانتهاء من الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد
"التموين": صرف السلع المدعمة لـ 64 مليون مواطن شهريا
جودة التعليم تعلن اعتماد 407 مدارس وعدد من الكليات والبرامج التعليمية
التموين: تكرير 150 ألف طن سكر خام خلال شهر أكتوبر
وزير التعليم: نستهدف التوسع فى المدارس المصرية اليابانية لتصبح تجربة رائدة
الرى تعلن إزالة 18 مخالفة على النيل فى 4 محافظات
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