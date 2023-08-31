وزير التعليم: نستهدف التوسع فى المدارس المصرية اليابانية لتصبح تجربة رائدة

كتب محمود طه حسين

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بوضع حجر أساس مجمع المدارس الريفية، وافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء يسرى عبد الله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب جمال الشورى، والنائبة سحر عيد بمجلس النواب، والمهندس طارق عبدالله مدير الأبنية التعليمية بالمحافظة، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقام الوزير ومحافظ مطروح بوضع حجر أساس مجمع المدارس الريفية التابع لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل عن إنشاء المجمع من حيث المساحة، وعدد الفصول، وكثافتها فى المراحل الدراسية المختلفة.

ويتضمن المجمع مدرسة أجيال المستقبل وتضم جميع المراحل الدراسية من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية بمساحة 4287 متر مربع و28 فصلا، كما يضم مجمع المدارس مدرسة سما العلم لمرحلة التعليم الأساسي للبنات 22 فصلا ومساحة 4480 متر مربع.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمدينة مرسى مطروح والتى تضم جميع المراحل التعليمية، ويبلغ عدد الفصول 14 فصلا دراسيا وتمتد المدرسة على مساحة 5500 متر مربع.

وقد تفقد الوزير والمحافظ أحد الفصول لرياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية، واستمعا لشرح مفصل حول النظام التعليمي بالمدرسة وتطبيق أنشطة التوكاتسو.

وأوضح الوزير أن هذا النظام التعليمي يسعى لتلبية الاحتياجات النفسية وتطوير المهارات الأساسية للطفل، مؤكدا على أهمية تعليم الطلاب أنشطة التوكاتسو، والتى تتضمن المهارات الشخصية، وتنمية الذات، والبحث، والمسئولية، واحترام الآخر، وكيفية إدارة الوقت.

كما تفقد الوزير منطقة الألعاب المخصصة للأطفال بالمدرسة الذى تم تصميمها بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، ووجه الوزير بالالتزام بعوامل الحماية والأمان من أجل سلامة الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؛ لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.