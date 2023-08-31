اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 06:26 م
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"التموين" تفتتح وحدة إنتاج الكحول والأكسجين بمجمع مصانع الحوامدية

الخميس، 31 أغسطس 2023 06:16 م
"التموين" تفتتح وحدة إنتاج الكحول والأكسجين بمجمع مصانع الحوامدية اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى لشركة السكر
كتب مدحت وهبة

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افتتح  اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ،اليوم الخميس، وحدة انتاج الكحول المطلق 99.9 من قصاص القصب ووحدة إنتاج الأكسجين والنيتروجين بمجمع مصانع الشركة بالحوامدية.

 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور الدكتور إبراهيم دردير العضو المنتدب للصناعات التحويلية والكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب لصناعة السكر.

 

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وكان اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه يجرى الآن مفاوضات مع شركة ألمانية للدخول في شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة البجاس، وأن المصنع سيقام على مساحة 60 فدانا في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مدة إنشاء المصنع تتراوح من عام ونصف إلى عامين.

 

وأضاف اللواء عصام البديوي أنه جاري المفاوضات مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لإنتاج الباي إيثانول والذي يستخدم في خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية، وأنه من المقرر إقامة المصنع في كوم امبو بمحافظة أسوان، على مساحة 50 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه، كما أنه من المقرر أيضا أن يتم بدء تنفيذ المصنع في شهر ديسمبر، ويستغرق التنفيذ ما بين 18 شهر إلى 24 شهر، حيث من المتوقع أن تكون الطاقات الإنتاجية تقدر بنحو 62 مليون لتر سنويا.

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التموين

وحدة انتاج الكحول بالحوامدية

انتاج الكحول والاكسجين



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