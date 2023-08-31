اليوم السابع
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التموين: تكرير 150 ألف طن سكر خام خلال شهر أكتوبر

الخميس، 31 أغسطس 2023 02:16 م
التموين: تكرير 150 ألف طن سكر خام خلال شهر أكتوبر اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة ستبدأ اعتقدا من شهر أكتوبر المقبل فى تكرير 50 ألف طن سكر خام لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية ونحو 75 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع للتموينية و25 ألف طن لصالح شركة الفيوم للسكر. 

وأضاف اللواء عصام البديوي أن إنتاج الشركة من السكر يوجه بالكامل لصالح البطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن شهريا يتم ضخهم في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأنه خلال الموسم الماضي تم إنتاج 850 ألف طن سكر من قصب السكر متوقعا تحقيق فائض في إنتاج السكر خلال الموسم المقبل في حدود 80 ألف طن سكر سيتم طرحهم في البورصة السلعية.

كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشف عن صرف السلع التموينية المدعمة شهريا  لما يقرب من 64 مليون مواطن، حيث يتم صرف السلع  الأساسية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيها ،كما يتم أيضا صرف الخبز المدعم لأكثر من 71 مليون مواطن بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بسعر 5 قروش للرغيف .


التموين

السكر الخام

مخزون السكر

اسعار السكر



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