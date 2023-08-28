الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. المخازن الاستراتيجية تسهم فى رفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن الغذائي الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:00 ص وزارة التموين إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها . الأرصاد: التقلبات الجوية بالسعودية تؤثر على مصر ومرتفعات سيناء بأمطار خفيفة "التموين": لا صحة لوجود عجز في الأرز.. والمخزون يكفى 3.3 شهر وزير التموين: استثمارات المخزن الاستراتيجي بالأقصر 1.5 مليار جنيه التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا إدارة تخزين السلع ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية دور ثان التموين: المخازن الاستراتيجية تسهم فى رفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن الغذائي العالمي وزيرة الهجرة: نبذل قصارى جهدنا لحصول المصريين في الخارج على كامل حقوقهم العظمى بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم غلق كلى لميدان جهينة بأكتوبر.. اعرف التحويلات المرورية أخبار مصر.. وزير التموين يدشن ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بالأقصر وزير الرى: القاهرة تبذل أقصى الجهود لنجاح مفاوضات سد النهضة الصحة: قدمنا 24 مليون خدمة طبية مجانية ضمن "100 يوم صحة" منذ انطلاق الحملة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 طقس غد حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الديناميكا كسر مفاجئ فى خط مياه يقطع الخدمة عن بعض شوارع الدقى وزير الصحة فى زياة مفاجئة يقرر إحالة مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل الزراعة مصر تنتج من 60 إلى 65% من الإنتاج العالمى لعجينة الياسمين الصحة: الاكتئاب والقلق زادا بأكثر من 25٪ خلال Covid 19 الصحة: الكشف بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة خاصة في العيادات المتنقلة رئيس التنمية الزراعية: الرئيس السيسي وفر كل سبل النجاح للقطاع الزراعي اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إصابات متحور كورونا الجديد لا تستدعى دخول المستشفيات الخميس، 24 أغسطس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. قمة بريكس تعلن انضمام مصر بعضوية كاملة 2024 الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. وزير العمل يطلق حملة لإعلاء قيمة العمل وتشجيع الشباب تنفيذا لتكليفات الرئيس السبت، 26 أغسطس 2023 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. انطلاق معارض "أهلا مدارس" فى الأقصر بتخفيضات تصل 30% الأحد، 27 أغسطس 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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