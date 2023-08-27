رئيس التنمية الزراعية: الرئيس السيسي وفر كل سبل النجاح للقطاع الزراعي

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي والقيادة السياسية بالقطاع الزراعي حيث يشهد طفرة منذ عام 2014 حتى الآن، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا بمشروعات الزراعة والإنتاج ومواجهة التحديات.

وأضاف الدكتور محمد الشحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، أن التحديات الزراعية أصبحت مشكلة سياسية وليست اقتصادية فقط، مؤكدا أن الرئيس السيسي وفر كل سبل النجاح للقطاع الزراعي منذ 2014، مشيرا إلى التطور في مشروع توشكى الخير، وأوضح أن المشروع كان يمر بمراحل اهمال من حيث الإدارة والتشغيل.

وأشار محمد الشحات، إلى أن هناك مساحة 4 ملايين فدان يتم الانتهاء منهم خلال فترة قصيرة تحدث عنها الرئيس خلال متابعة زيارة الاعلاميين لمنطقة توشكى، مفيدا بأن هذه الأراضي موجودة في كل أنحاء الجمهورية في سيناء والدلتا الجديدة وشرق العوينات والفرافرة وغيرهم من الاراضي.