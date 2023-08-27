أخبار مصر.. وزير التموين يدشن ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بالأقصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

سامح شكرى ونظيره الإيطالى يبحثان التحديات المشتركة فى منطقة البحر المتوسط

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد من وزير خارجية إيطاليا "أنطونيو تاياني"، بحسب ما به صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال يأتى فى إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية فى ظل العلاقات المتميزة التى تجمع مصر وإيطاليا، حيث تناول الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وصولًا إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، فضلًا عن تناول الأوضاع والتحديات المشتركة فى منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

الأهلي يُرسل القائمة الأفريقية للكاف خلال ساعات.. اعرف التفاصيل

يُرسل مسئولو النادي الأهلي ، خلال الساعات المقبلة، قائمة الفريق الأفريقية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمهيداً لمشاركة المارد الأحمر فى النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقيد الأهلي 33 لاعباً فى القائمة الأفريقية الأولية، على أن يتم قيد الأماكن السبعة الشاغرة فى شهر يناير المقبل، ويستهل الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها بمواجهة الفائز من فريقي سان جورج الإثيوبي وكمكم بطل زانزبار.

التموين: المخازن الاستراتيجية تسهم فى رفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن الغذائي العالمي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تلك المساحات التخزينية فى تلك المستودعات ستكون حجر زاوية فى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى Food Security Index، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسع.

محمد صلاح يصل القاهرة 3 سبتمبر للانضمام لمعسكر الفراعنة

يصل محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

مرحلة تقليل الاغتراب.. غدا غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، غدا الإثنين باب تسجيل الرغبات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية.

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي فى جهود دعم قطاع الصناعات

أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال اجتماع أمس السبت مع رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، ورئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر اللواء عماد الكيال- بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة.

العظمى بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وكشفت هيئة الأرصاد عن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها على مدار اليوم، حيث متوقع أن تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة .

ل ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية دور ثان

تمكن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة دور ثان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

لموا علامات تنذر بالإصابة بسرطان الفم.. تعرف عليها

كشف الدكتور محمد شريف المفتى، أستاذ الفم والأسنان وزراعة الأسنان وعلاج اللثة بطب عين شمس، أن علامات الإصابة بالسرطان تتمثل فى وجود قرح بالفم لا تشفى بالعلاج أو بطش بيضاء أو ظهور نتوءات، موضحاً أن ظهور أى من هذه العلامات على المريض التوجه لطبيب الفم والأسنان فورا.ونا إيريس وفورباس؟.. تقرير يجيب

"تضارب المصالح" يطارد رئيس وزراء بريطانيا مجددا بسبب زوجته.. اعرف القصة

يواجه رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك خلافًا جديدًا يتعلق بتضارب المصالح قبل قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى الشهر المقبل بسبب مزاعم بأن عائلته يمكن أن تستفيد ماليًا من صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى التى يتفاوض بشأنها مع الهند، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.