الأرصاد: التقلبات الجوية بالسعودية تؤثر على مصر ومرتفعات سيناء بأمطار خفيفة

كتب الأمير نصرى

كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس السيئ فى الحدود الشرقية بالمملكة العربية السعودية والحدود الغربية على مصر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج من مصر، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة سى بى سى، أن الحزام المدارى سبب ما يحدث من تقلبات جوية فى المملكة العربية السعودية، مضيفًا:"نصيبنا مما يحدث ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة".

وواصل:"منخفض الهندى يحد من تأثيره وجود مرتفع الأزور، الذى يجلب كتل هوائية تكون درجات حرارتها أقل".

واستعرض القياتى، مسار الكتل الهوائية التى يتخذها منخفض الهند الموسمى الذى يمر بالمملكة العربية السعودية، ثم يدخل جمهورية مصر العربية وتكون درجات حرارته أقل من درجات الحرارة فى الخليج، وما يحدث فى السعودية يؤثر على مصر ومرتفعات سيناء بأمطار، ولكنها أمطار خفيفة، حتى تجمعات الأمطار فى سانت كاترين كانت خفيفة.

واستطرد: "درجات الحرارة الأسبوع الحالى ما بين 34 لـ 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة، ولكن درجات الحرارة فى الصعيد تجاوزت 46 درجة مئوية"، لافتا إلى أن الحزام المدارى يؤدى لتشكل السحب الرعدية التى تكون ممطرة بشكل كبير، وسينال مصر جزء من هذه السحب فى سيناء".