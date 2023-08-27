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"التموين": لا صحة لوجود عجز في الأرز.. والمخزون يكفى 3.3 شهر

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:37 م
"التموين": لا صحة لوجود عجز في الأرز.. والمخزون يكفى 3.3 شهر زراعة الأرز
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كميات كبيرة من الأرز لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وأن المخزون يكفى لأكثر من 3.3 شهر.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد أكد أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجى من المحصول، تواصل المركز مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى، وقد تم نفى تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان، أنه لا صحة لوجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجى من المحصول، وشددتا على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين بكل محافظات الجمهورية.

وأشارتا إلى أن المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن، ويكفى احتياجات المستهلكين، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقى لتعزيز مخزونه الاستراتيجى، وإحداث توازن فى أسعاره، فضلاً عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلى الجديد من الأرز، والذى سيسهم أيضاً فى تأمين المخزون الاستراتيجى، وناشدتا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 


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