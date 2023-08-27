اليوم السابع
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الصحة: الكشف بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة خاصة في العيادات المتنقلة

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:47 م
الصحة: الكشف بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة خاصة في العيادات المتنقلة الكشف بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة خاصة في العيادات المتنقلة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الكشف بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة خاصة في العيادات المتنقلة الموجودة فى مختلف المحافظات، حيث يمكن الكشف من 9 صباحا وحتى 9 مساء.
 
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.
 
وأكد أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين، حيث أن الفحص الطبى والعلاج كان يحمّل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، وأضافت أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن فى الأماكن التى لا يستطيع فيها تلقى الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.
 
وفى حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة أنه يتم تحويل الحالة للمستشفى، وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أى تكاليف إضافية.
 
 
الكشف بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة خاصة في العيادات المتنقلة
الكشف بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة خاصة في العيادات المتنقلة
 
 

الصحة

العيادات المتنقلة

100يوم صحة



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