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العظمى بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:14 ص
العظمى بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.
 
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 44: 56 كم فى الساعة  وارتفاع الموج من 2 : 3 متر .
 
وكشفت هيئة الأرصاد عن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها على مدار اليوم، حيث متوقع أن  تسجل القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46  والصغرى  29 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

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