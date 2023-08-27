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ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية دور ثان

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:45 ص
ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية دور ثان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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تمكن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة دور ثان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم حرمان الطالب المتورط فى تصوير أسئلة امتحان مادة الديناميكا عامين من الامتحانات وفق نص القانون.
 
بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان شعبة علمى رياضيات أداء امتحان مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) ".
 
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

تسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان

نشر أسئلة امتحان الديناميكا للثانويه العامه دور ثان

اخبار التعليم



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