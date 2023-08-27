غلق كلى لميدان جهينة بأكتوبر.. اعرف التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط " مدينة 6أكتوبر" أعلى كوبرى ميدان جهينة بالاتجاهين، مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى جهينة بالموقع المشار إليه.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار (3 أيام) على النحو التالى:

ـ يوم الأحد الموافق 27/8/2023 تكون الأعمال على مدار 24 ساعة فقط.

ـ ابتداء من يوم الأثنين الموافق 28/8/2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوى: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالإتجاه القادم من بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه طريق الواحات تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولاً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يميناً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو إتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يميناً إلى طريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الاتجاه القادم من طريق الواحات: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالإتجاه الطريق القادم من الواحات وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولاً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يميناً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو إتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يميناً إلى طريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.