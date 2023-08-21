أخبار 24 ساعة.. التعليم: التعاقد لتوفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم فى المدارس

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أخبار 24 ساعة.. التعليم: التعاقد لتوفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم فى المدارسالإثنين، 21 أغسطس 2023 12:00 ص
وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى
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