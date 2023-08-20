التعليم توجه بتجهيز من 3 لـ5 قاعات بكل إدارة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسى

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا بشأن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م، مؤكدا أنه في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تكثيف العمل على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب قبل بداية العام الدراسي، وإعمالًا بالقرار الوزاري رقم (28) بتاريخ1/2/2023، بشان: تنظیم مجموعات الدعم للطلاب، وآلية تنفيذ الرقابة عليها، يتم التنبيه نحو توجيه جميع الإدارات التعليمية بمواصلة تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة (3 : 5 قاعة بكل إدارة).

وقالت الوزارة : يتم تزويدها بكافة الإمكانيات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق سبل الدعاية والإعلان واختيار المعلمين المتميزين، بما يتوافق مع رغبة الطلاب، والالتزام بتنفيذ آلية الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسي، وفقا للنماذج السابق إرسالها، مع ضرورة التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.