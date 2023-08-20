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التضامن: تطبيق البرنامج الوقائى لحماية الطلاب من المخدرات فى 4460 مدرسة

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:47 م
التضامن: تطبيق البرنامج الوقائى لحماية الطلاب من المخدرات فى 4460 مدرسة وزيرة التضامن ووزير التربية والتعليم خلال الفاعلية
كتب مدحت وهبة

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات تبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة. حيث اعتمد على حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتى تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات. وتضمنت عدداً من الرسائل المهمة التى تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التى طرأت على قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، وتضمن البرنامج إلى جانب عرض المواد الفيلمية تنظيم مجموعات بؤرية وورش عمل لأبنائنا الطلاب ويقوم المتطوعين فيها بدور الميسر لعملية العصف الذهنى لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقاً وتأثيراً، وسعياً من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى التأصيل العلمى لهذا البرنامج واستثمار منهجيات البحث العلمى فى التطوير الدائم لبرامجه والتصحيح المستمر لمسار عملنا؛ فلقد خضعت كافة مراحل البرنامج لعملية التقييم وهى العملية التى بدأت من اختيار الرسائل واختبار فاعلية المواد العلمية المُقترح استخدامها لبرنامج الوقاية بالمدارس وذلك من خلال دراسة تقييمية أجريت على مجموعات من الطلبة وجرى فى سياقها استطلاع آرائهم بشأن هذه المواد والرسائل وكيفية تطويرها فى ضوء ذلك.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب واعضاء مجلسى النواب والشيوخ، نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذى نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثانى. من العام الدراسى 2022 / 2023،بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وأشارت "القباج " إلى انه تم إعداد متطوعى صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ وتنظيم 6 معسكرات بمشاركة "2000 متطوع" لبناء قدراتهم معرفياً ومهارياً لتطبيق البرنامج وتم اختبار المتطوعين المُرشحين للتنفيذ من خلال لجان ضمت أساتذة مُتخصصين فى مجال علم النفس والاجتماع تحريرياً وشفهياً وكذلك عرض نماذج مُحاكاة للعملية التدريبية بالمدارس وقد تم اختيار 1200 متطوع مؤهل لتنفيذ البرنامج من أصل 2000 متطوع شاركوا فى التدريبات والاختبارات وعقب تطبيق البرنامج الوقائى فى الفصل الثانى من العام الدراسى الماضى جاءت مرحلة تقييم فاعلية تنفيذه بالمدارس المستهدفة وأثره على طلابها، حيث طُبقت هذه الدراسة على ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة داخل 356 مدرسة وهو ما يمثل 8 % من المدارس التى تم التنفيذ بها، وتضمنت اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر البرنامج ورصد مدى التغيير المعرفى الذى طرأ على الفئة المستهدفة وتحديد التحديات والدروس المستفادة من البرنامج لتصحيح مساره خلال المراحل القادمة.

 
 
 
وزيرة التضامن ووزير التربية والتعليم خلال الفاعلية (2)
وزيرة التضامن ووزير التربية والتعليم خلال الفاعلية

وزيرة التضامن ووزير التربية والتعليم خلال الفاعلية (3)
وزيرة التضامن خلال الفاعلية

وزيرة التضامن ووزير التربية والتعليم خلال الفاعلية (4)
وزيرة التضامن ووزير التربية والتعليم خلال الفاعلية
 

وزيرة التضامن ووزير التربية والتعليم خلال الفاعلية (1)
وزيرة التضامن ووزير التربية والتعليم خلال الفاعلية 

 


وزيرة التضامن

البرنامج الوقائى بالمدارس

اضرار المخدرات بالمدارس



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