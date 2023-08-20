محطة مترو القومية بالجيزة تستعد لاستقبال الركاب.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة مترو القومية ضمن 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، فى أكتوبر القادم، حيث يتم الآن التشغيل التجريبى للمحطات بدون جمهور بالتزامن مع تنفيذ التشطيبات النهائية تمهيدا للافتتاح أمام الجمهور.

وأجرى "اليوم السابع"، جولة ميدانية بمحطة مترو القومية، والتى تم تنفيذها بشارع القومية فى شمال الجيزة، وتخدم المناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى قربها من الطريق الدائرى، حيث تم تنفيذ المحطة علوية بمنتصف شارع القومية، ويجرى الآن رصف الشارع مرة أخرى لإعادة الشئ لأصله.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة، ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى، ويمتد الجزء الثاني بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) و4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية - المحطة النهائية عند محور روض الفرج، أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات 3 محطـات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).