تنسيق المرحلة الثانية.. 6 ساعات على غلق موقع التنسيق وتسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، إيذانا بانتهاء المرحلة الثانية، وفقا لقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بانتهاء أعمال المرحلة الثانية للتنسيق مساء اليوم الأحد، ويتبقى أمام الطلاب 6 ساعات فقط لتسجيل الرغبات أو تعديلها.

أهاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات، برئاسة السيد عطا، طلاب تنسيق المرحلة الثانية بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الرغبات المقرر له السابعة من مساء اليوم الأحد.

وأكد مكتب التنسيق، أنه لا نية لمد باب تسجيل الرغبات مرة أخرى أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية، وعلى الطلاب سرعة التسجيل أو تعديل رغباتهم.

وانطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى و، باجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.