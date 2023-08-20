اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 08:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: إدراج التوعية من المخدرات بالمناهج الدراسية

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:32 م
وزير التعليم: إدراج التوعية من المخدرات بالمناهج الدراسية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فعاليات إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، إن التطوع في البرنامج اختياري وليس إجباريا، التزام وليس الزام، موجها الشكر لجميع المتطوعين.
 
وأوضح حجازي، أن النتائج التي تم عرضها لا يمكن له كوزير للتربية والتعليم التغافل عنها، مضيفا: "نحن الآن نتحدث عن 25 مليون طالب وطالبة في وزارة التربية والتعليم، والدراسة تمثل عينة من أصل مجتمع الدراسة، ومن هنا لازم نشتغل".
 
وقال الوزير، إن المرحلة الإعدادية بداية المراهقة، حيث يتأثر الطلاب بزملائهم، ودورنا في الوقاية مهم جدا، مشددا على أن أضرار الإدمان الكل يعرفها، والطالب الذى يدمن يخسر نفسه.
 
ووجه حجازي الحديث لقيادات وزارة التربية والتعليم، قائلا: "هناخد نتائج دراسة وزارة التضامن، ونشتغل على أنشطة إضافية، والمناهج لا بد أن تتناول القضية في المواد المختلفة، بالإضافة إلي تكليف المسؤولين، بدراسة نتائج الدراسة وإعداد تقرير يقدم للوزير شخصيا، ويستخدم الإحصاء، لإننا لو حولنا النسب لأعداد هنجد أعداد ضخمة، يعني لو قولنا 1% من 25 مليون طالب هيبقى رقم ضخم".
 

التربية والتعليم

التوعية بخطورة المخدرات

ادراج أدلة بالمناهج عن خطوة المخدرات

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

119 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة السبت .. البداية باللغة العربية والدين.. التربية والتعليم: جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب ويسمح فقط لمن رسب فى مادتين فأقل بأداء الاختبارات

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:00 م

المحكمة الإدارية ترفض مجازاة موظفة بالتربية والتعليم لسابقة مجازاتها

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:57 م

"التربية والتعليم" تعقد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين..وتؤكد: اختبار الاستعداد بأسئلة متحررة يشمل العلوم والرياضيات والإنجليزية والذكاء ودرجات الطالب تحدد قبوله من عدمه..والوزير: اهتمام كبير بمدارس المتفوقين

الأحد، 13 أغسطس 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة