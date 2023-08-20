وزير التعليم: إدراج التوعية من المخدرات بالمناهج الدراسية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فعاليات إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، إن التطوع في البرنامج اختياري وليس إجباريا، التزام وليس الزام، موجها الشكر لجميع المتطوعين.

وأوضح حجازي، أن النتائج التي تم عرضها لا يمكن له كوزير للتربية والتعليم التغافل عنها، مضيفا: "نحن الآن نتحدث عن 25 مليون طالب وطالبة في وزارة التربية والتعليم، والدراسة تمثل عينة من أصل مجتمع الدراسة، ومن هنا لازم نشتغل".

وقال الوزير، إن المرحلة الإعدادية بداية المراهقة، حيث يتأثر الطلاب بزملائهم، ودورنا في الوقاية مهم جدا، مشددا على أن أضرار الإدمان الكل يعرفها، والطالب الذى يدمن يخسر نفسه.

ووجه حجازي الحديث لقيادات وزارة التربية والتعليم، قائلا: "هناخد نتائج دراسة وزارة التضامن، ونشتغل على أنشطة إضافية، والمناهج لا بد أن تتناول القضية في المواد المختلفة، بالإضافة إلي تكليف المسؤولين، بدراسة نتائج الدراسة وإعداد تقرير يقدم للوزير شخصيا، ويستخدم الإحصاء، لإننا لو حولنا النسب لأعداد هنجد أعداد ضخمة، يعني لو قولنا 1% من 25 مليون طالب هيبقى رقم ضخم".