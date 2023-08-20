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القطار الكهربائى الخفيف يخصص عربة للسيدات .. تفاصيل

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:40 م
القطار الكهربائى الخفيف يخصص عربة للسيدات .. تفاصيل القطار الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة لـ القطار الكهربائى الخفيف، أنه تم تخصيص عربة محددة للسيدات في جميع أوقات اليوم، وذلك حرصا على تحقيق أفضل سبل الراحة والأمان للركاب من السيدات خلال رحلتهم في قطار العاصمة.
 
وحددت الشركة العربة الأولى من القطار في اتجاه محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة للسيدات، بينما تخصص العربة السادسة للسيدات في الرحلات المتجهة إلى محطة عدلي منصور.
 
وقالت إدارة تشغيل القطار الخفيف: نحن نسعد بهذه الخطوة التي تأتي بناء على جهود للتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للوصول للمستوى الأمثل من الخدمات لركابنا.

مواعيد القطار الخفيف: 

-في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:
 - الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا
- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45
 يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة
 
 
 - في الاتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:
- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا
- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء
ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور
وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور
وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور
الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.
 
 
تخصيص عربة للسيداتب القطار الخفيف
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