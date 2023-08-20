وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي على مستوى الجمهورية بمدينة طنطا

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، مكتب السجل التجارى النموذجى دخل المركز التجارى بالمنطقة التجارية / اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية / تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنّ مكتب السجل التجارى النموذجى بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 متر المكتب ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل فى المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميا، كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.