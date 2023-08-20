اليوم السابع
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ضمن حملة 100 يوم صحة..

الصحة: تقديم 372 ألفا و613 خدمة لجميع التخصصات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية

الأحد، 20 أغسطس 2023 01:10 م
الصحة: تقديم 372 ألفا و613 خدمة لجميع التخصصات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية حملة «100 يوم صحة»
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 372 ألفا و613 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 19 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 11 ألفا و791 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 30 ألفا و795 خدمة.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و4351 طفلا، فيما قدمت 34 ألفًا و387 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1489 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و3 آلاف و815 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2107 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ15 ألفا و166 مواطنا.
 
وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و833 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و448 مواطنا.
 
وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 68 ألفا، و658 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 68 ألفا، و639 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 96 ألفا و784 طفلا .
 
واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و350 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48 ألفا و400 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
 
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة

١٠٠ يوم صحة

المستشفيات

العيادات الطبية



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