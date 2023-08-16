أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من الإفراط فى تناول مكملات فيتامين د

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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة الفترة المقبلة ونحذر من التهاون برايات البحر
هيئة الدواء تحذر من الإفراط فى تناول مكملات فيتامين د
تنسيق المرحلة الثانية .. 15 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى
البيئة تنقذ طيور فلامنجو من إحدى كافتريات الإسكندرية وتسلمها لحديقة الحيوان
الأرصاد تحذر المصطافين: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج لـ 3أمتار
تنسيق الجامعات الخاصة.. 74% للأسنان و70% للصيدلة بكليات جامعة سيناء
تنسيق المرحلة الثانية.. دليل الطالب للتعامل مع الأخطاء الشائعة بالتنسيق الإلكترونى
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