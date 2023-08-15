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تنسيق الجامعات الخاصة.. 74% للأسنان و70% للصيدلة بكليات جامعة سيناء

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:10 م
تنسيق الجامعات الخاصة.. 74% للأسنان و70% للصيدلة بكليات جامعة سيناء جامعة سيناء
كتب - محمد صبحى

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أعلنت جامعة سيناء، فتح باب القبول لكليات الجامعة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحكومية، وكذلك الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بفرعيها في العريش والقنطرة، مع تقديم حزمة كبيرة من المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة سواء للمتفوقين أو بعض الفئات التي تواصل الجامعة منحها سنويا في إطار الدور المجتمعي للجامعة.
 
وبلغ الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة الحكومية لكلية الصيدلة فرعي العريش والقنطرة 70%، و74% لكلية طب الأسنان فرعي العريش والقنطرة، و65% لكلية الهندسة فرعي العريش والقنطرة، و60% لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي فرعي العريش والقنطرة.
 
أما الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي فرع القنطرة فبلغ 73%، والحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال فرع القنطرة بلغ 55%، كلية إعلام انجليزي فرع القنطرة 55%.
 
وأعلنت جامعة سيناء الي حزمة المنح وتشمل  15% للأشقاء، ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب الذوى الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة تصل إلي 50%، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المراكز البحثية.
 
وبلغت مصروفات جامعة سيناء فرع العريش للعام الدراسي الكامل: الصيدلة 108 ألف جنيه مصري، الأسنان 155 ألف جنيه مصري، الهندسة 62 ألف جنيه مصري، حاسبات ومعلومات41 ألف جنيه مصري، الإدارة 52 ألف جنيه مصري، الإعلام عربي 52 ألف جنيه مصري.
 
أما مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة للعام الدراسي الكامل: فبلغت الصيدلة 120 ألف و500 جنيه مصري، الأسنان 162 ألف و600 جنيه مصري، العلاج الطبيعي 117 ألف و200 جنيه مصري، الهندسة 69 ألف جنيه مصري، علوم الحاسب، 53 ألف و700 جنيه مصري، إدارة الأعمال،51 ألف و600 جنيه مصري، الإعلام إنجليزي 50 ألف و400 جنيه مصري، الإعلام عربي 45 ألف جنيه مصري.

 


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