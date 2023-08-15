الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة الفترة المقبلة ونحذر من التهاون برايات البحر

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: "يستمر التحسن فى الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، ونشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، وقلة الإحساس بارتفاع الرطوبة فى فترة الليل، ومشاهدة السحب المنخفضة فى الصباح فى شهر أغسطس".

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc: "من المهم متابعة نشرة الأرصاد الجوية والرايات على الشاطئ ونحترمها، لأن بعض المواطنين يعاندون مع التوقعات"، لافتا إلى أنه سنجد نشاط رياح وارتفاع أمواج بداية من مطروح ودمياط تصل إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر تصل الأمواج لـ 3 أمتار.

وتابع محمود شاهين: "الطبيعة الجبلية لسانت كاترين ننظر إليها وكأنها مدينة غير متواجدة فى مصر، وتنخفض فيها درجات الحرارة لتحت الصفر، واستمرار تواجد الرطوبة على سطح الأرض، مما تكون سحبا رعدية تسقط منها أمطار خفيفة على الجبال تكون تجمعات من المياه تسقط فى مقراتها المهيئة لها والسيول بها خفيفة".