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التعليم العالى فى مطروح على الطريق الصحيح بـ10 كليات جديدة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:08 م
التعليم العالى فى مطروح على الطريق الصحيح بـ10 كليات جديدة.. إنفوجراف إنفوجراف الكليات الجديدة بمطروح

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تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف التعليم وخاصة في مطروح ، حيث تم إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بمحافظة مطروح ، وتشمل العديد من الكليات  والمعاهد .

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز جهود الدولة لتطوير التعليم العالى في محافظة مطروح.

 

تم إنشاء 10 كليات بجامعة الإسكندرية فرع مطروح وهى:

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كليات التربية والزراعة الصحراوية والبيئة

والتمريض والطب البيطرى والسياحة والفنادق

ورياض الأطفال والتربية الرياضية بنين

 وعلوم البترول والتعدين والتربية النوعية والآثار

 

 2.9 ألف طالب إجمالى عدد الطلاب المقيدين بالجماعات والمعاهد بالمحافظة 

 

39.5 فدان مساحة جامعة لوزان العلمين التى تم البدء فى تنفيذها بالتعاون مع لوزان السويسرية للفنادق

 

جارى الانتهاء من مرحلتين من جامعة العملين الدولية بـ 6 كليات وقد بدأت الدراسة بالجامعة بالفعل فى 2020/2021

 


التعليم العالى

جامعة الإسكندرية

كليات جديدة

اليوم السابع بلس



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