قطار التنمية فى محطة مطروح.. تخصيص 13 مليار جنيه استثمارات بالمحافظة الساحلية

كتب أحمد حسن

شهدت محافظة مطروح في الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة بم تشهدها في تاريخها، حيث قدرت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 2021/2020 حوالي 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال الفترة (2014-2021) حوالي 6.2 مليارات جنيه، وقدرت تكلفة إنشاء عدد 1.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي حتى عام 2020 حوالي 380 مليون جنيه.

وبلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة خلال الفترة 2014-2021) حوالي ملياري جنيه لوجستيات، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجاري غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح بحوالي 70 كيلو مترًا، والذي يضم: 970 مترًا ميناءً تجاريًا للحاويات، و400 متر رصيف سياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن مما يساهم في عمليات التصدير والاستيراد، وغاطس فريد من نوعه يصل عمقه إلى 17 مترًا.

كما يضم الميناء منطقة لوجستية بمساحة 2000 فدان، ومصانع للدواجن والاستزراع السمكي. بالشكل الذي يحقق به الميناء نقلة نوعية من خلال تطوير أعمال النقل البحري اللوجستي على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.