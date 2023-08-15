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تنسيق المرحلة الثانية .. 15 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:20 ص
تنسيق المرحلة الثانية .. 15 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.
 
وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.
 
وأضاف أ. السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 
 
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعى.

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