غرب مصر يودع التهميش.. محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية ضخمة منذ 2014 (فيديو)

شهدت محافظة مطروح طفرة تنموية لم تشهدها طوال العقود الماضية وهو النهج الذى اتخذته الدولة منذ عام 2014 لتطوير كل شبر على أرض مصر.

تضمنت الخطة الاستثمارية فى محافظة مطروح العديد من المشروعات فى قطاعات الطرق والنقل والكهرباء والكبارى والأنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء، بالإضافة إلى مشروعات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم بالإضافة لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح قدرت فى خطة عام 2020 -2021 بحوالى 13.3 مليار جنيه وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكبارى بالمحافظة خلال الفترة من 2014 -2021 حوالى 6.2 مليارات جنيه.

كما قدرت تكلفة إنشاء 1700 وحدة إسكان اجتماعى حتى عام 2020 نحو 380 مليون جنيه فيما بلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة خلال الفترة من 2014 - 2021 حوالى مليارى جنيه.

فيما تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أكبر ميناء تجارى غرب البلاد بمدينة النجيلة والذى يضم 970 مترا للحاويات و400 متر رصيف سياحى و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن بما يساهم في عمليات التصدير والاستيراد.

كما يضم الميناء منطقة لوجستية بمساحة 2000 فدان ومصانع للدواجن والاستزراع السمكى بالشكل الذى يحقق به الميناء نقلة نوعية من خلال تطوير أعمال النقل البحرى اللوجيستى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.