"التضامن": حملة "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت فى زيادة الطلب على العلاج 400%

كتب مدحت وهبة

استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعة ورئيس إدارة الصندوق الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية للصندوق "أنت أقوى من المخدرات"، حيث تبين أن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع فى الفئات المستهدفة وكذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها وخلال مراحل الحملة السابقة استهدفت المراهقين "شباب وفتيات" وكذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "13023"، كما استهدفت المرحلة السابعة من الحملة "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، حماسة الشباب لتفادى الوقوع فى براثن الإدمان.

وساهمت الحملة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق "أنت أقوى من المخدرات " فى زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400% من خلال الخط الساخن "16023" وحققت فيديوهات الحملة 186 مليون مشاهدة بشكل تراكمى على مدار الـ7 سنوات الماضية.

وقال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولى، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفيينا 2020، ووصفتها وزارة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات فى العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.

كما استعرض عمرو عثمان نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتطور مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة في الدراما المصرية على مدار السنوات الماضية وتحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة، حيث انخفضت نسبة التدخين إلى 2.7% بعدما كانت 13% عام 2017 ، وأيضا انخفاض نسبة التعاطى إلى 0.5% بدلا من 4%.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أطلقت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة مديا هب، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات.