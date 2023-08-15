هيئة الدواء تحذر من الإفراط فى تناول مكملات فيتامين د

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إنه بالرغم من أهمية فيتامين "د" للحفاظ على قوة العظام والأسنان وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور؛ إلا أن الإفراط في تناوله من خلال مكملات الفيتامينات، وليس بسبب النظام الغذائي أو التعرض للشمس، قد يسبب الإصابة بالتسمم بسبب ارتفاع النسبة المخزنة في الدهون، الذي يؤدي إلى الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول، وقد تتطور السمية إلى آلام العظام ومشاكل الكلى، مثل تكون حصوات الكالسيوم. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية قبل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن، والتأكد من عمل التحاليل المطلوبة.​​