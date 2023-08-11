أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: الأمن الغذائى العالمى يواجه أزمة بسبب تغيرات المناخ

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معهد بحوث الإلكترونيات يبتكر جهاز لتوفير الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعى
وزارة الصحة توجه نصيحة هامة حول الاستخدام الآمن للتكييفات
وزير الرى: صيانة جميع البوابات والمنشآت المائية والتحكم فى الترع لرفع كفاءة توزيع المياه
البيئة تضع خطة لمواجهة أزمة نوبات تلوث الهواء استعدادا لموسم زراعة الأرز
مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
الزراعة: 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا فى شبه جزيرة سيناء
الرى: تطهير 117 مخر سيل سنويًا بطول 318 كيلو مترا
منتجات معرض وزارة التضامن "ديارنا" بالساحل الشمالي تجذب الزوار
"الرى" تواصل تنفيذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا
الصحة تحذر من الخلطات العلاجية الشعبية منعا لمضاعفات البرد
تعرف على أماكن محطات المترو الجديدة المقرر افتتاحها قريبًا
إزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية
الصحة: دعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمى وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية
وزيرة البيئة: تطوير وتنمية السياحة البيئية يساهم فى دعم الاقتصادات الوطنية
وزير الأوقاف لـ"أ ش أ": نصف مليون شنطة سلع غذائية من الأوقاف والتضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية
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