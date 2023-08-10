الزراعة: الأمن الغذائي العالمي يواجه أزمة كبرى بسبب التغيرات المناخية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، أن قطاع الزراعة يتأثر بشكل سلبي بظاهرة التغيرات المناخية، خاصة أن المحاصيل الزراعية بكافة أصنافها تعودت على نظام معين من المناخ، والتغيرات المناخية تؤثر على جودة المحاصيل الزراعية في مختلف دول العالم.

وأضاف مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الكثير من دول العالم تتعرض لموجات حرارة مرتفعة للغاية، بينما هناك مناطق أخرى تتعرض لفيضانات وأمطار وأعاصير تؤثر على الأمن الغذائي العالمي.

وأوضح الدكتور محمد فهيم، أن الأمن الغذائي العالمي يواجه أزمة كبرى بسبب التغيرات المناخية، لافتا إلى أن ظاهرة التغير المناخي يعد القضية المحورية في كافة دول العالم.