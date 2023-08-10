الصحة تحذر من الخلطات العلاجية الشعبية منعا لمضاعفات البرد

كتب وليد عبد السلام

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا حول تناول الخلطات العلاجية الشعبية مؤكدة أنها تمثل خطورة على المريض.

وقالت: البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بتحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية، وتابعت: نقدر بوعينا نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ وهو ما يتطلب استكمال جرعة المضاد الحيوى التى وصفها الطبيب للمريض حتى النهاية.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​

وقالت: استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا كان هناك حاجة لاستخدامه فيما بعد.​

واستكملت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية؛ بناءً على تشخيص الطبيب.