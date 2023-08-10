‫الزراعة: 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا فى شبه جزيرة سيناء

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، بلغت 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

‎أوضح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هذه التجمعات يستفيد منها بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.

‎يشار إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وأعطى قطاع الزراعة اهتمام كبير وهو ما أحدث طفرة غير مسبوقة لأن ملف الأمن الغذائي واحداً من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً تضغط به الدول المنتجة والمصدرة على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .

‎وهناك العديد من المبادرات بالإضافة إلى توجيهات القيادة السياسية الغرض منها فى المقام الأول دعم الفلاح بصورة مباشرة، وتذليل أية عقبات قد تواجهه، إضافة لدعم قطاع الزراعة لما يمثله من أهمية فى تحقيق الأمن الغذائى، والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.