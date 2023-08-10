البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 40.7% خلال يوليو الماضى

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أعلن البنك المركزى عن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليبلغ 40.7% فى يوليو 2023 مقابل 41% فى يونيو 2023 .

وذكر البنك فى بيان له أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبله سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.3% فى يوليو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.5% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% فى يونيو 2023.

وأضاف أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.9% فى يوليو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.3% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.1% فى يونيو 2023.

كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 36.5% فى يوليو 2023 مقابل 35.7% فى يونيو 2023.