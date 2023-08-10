وزير الرى: صيانة جميع البوابات والمنشآت المائية والتحكم فى الترع لرفع كفاءة توزيع المياه

كتبت أسماء نصار

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى إنعقاد "ورشه العمل الاولي لتقييم الاداء للموسم الصيفي 2023 والتخطيط للموسم الشتوي 2023 والصيفى 2024" والتي تم بنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة ، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة البحيرة .

أوضح سويلم أن عقد ورشة العمل الحالية يهدف لتقييم الأداء وللتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات المختلفة ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة ، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي للتعامل مع هذه التحديات ، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، وتقييم الموسم المنتهي والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام 2024 ، مشيراً إلى أن الشفافية والإعتراف بالمشاكل والعمل علي التطوير والحل السريع علي أسس علمية سليمة هي أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، وأن كل ماتم تدوينه من تحديات تواجه المهندسين والإداريين سيتم العمل فوراً على إيجاد حلول لها.

وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الأولى في هذا الصدد ، وأنه سيتم عقد ورش مشابهة بكافة المحافظات تباعاً للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة المياه بكل محافظة وسُبل حسمها.

وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين ، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة ، على أن يتم الإلتزام التام بهذه الحصص على الطبيعة ، مع عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لاحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه.

و وجه بالتواصل بين أجهزة الوزارة وجهات وزارة الزراعة المعنية للإلتزام بالتطهير المستمر للمساقي الخاصة لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية ، مع التواصل الدائم مع المزارعين وضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .

كما أشار الى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية ، حيث يتم حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سُبل إستغلالها بالشكل الأمثل ، وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع بعض المحافظات لإستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة ، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ، مع ربط منظومة المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.

وأوضح سويلم أن تقييم الإدارات سيعتمد علي إسلوب علمي شفاف له 40 مؤشرا، وسيتم تقييم الإدارات من خلال لجان متخصصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الترقيات والمكافآت سوف تعتمد على تقييم الإدارات وتقييم كل شخص علي حدى من خلال الرئيس المباشر وتحت إشراف لجان متخصصة.

وخلال ورشة العمل إستعرض المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة عدداً من التحديات التي تُعيق منظومة العمل بالإدارة وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة ، وعرض الإجراءات العاجلة التي إتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخراً ، ومقترحات لتحسين حالة الرى بعدد من الترع (ساحل مرقص – ترعة المعمورة – ترعة خورشيد).

كما إستعرض مجهودات الإدارة للحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطة مياه شرب السيوف ، والتنسيقات التي تمت مع وزارة الزراعة فيما يخص تطهيرات المساقى الخصوصية ومع وزارة الكهرباء فيما يخص إمداد محطات الرفع بإحتياجاتها من الكهرباء لضمان تشغيلها بشكل مستديم وخاصة محطة رفع العطف التي تُغذى ترع المحمودية.

ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة ، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة ، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات.