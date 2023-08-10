"الرى" تواصل تنفيذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا

تواصل وزارة الموارد المائية والرى العمل فى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلو متر، وصولًا إلى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها حاليًا بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم.

أوضح تقرير لوزارة الموارد المائية والرى أنه يتم إعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلو متر وإنشاء 15 محطة رفع، حيث يمثل هذا المشروع العملاق جزء من المشروعات الكبرى المنفذة فى مجال إعادة استخدام المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى فى بحر البقر والمحسمة.

ويهدف المشروع لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعى المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذا المشروع نموذجًا لمشروعات التنمية الشاملة التى توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.