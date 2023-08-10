اليوم السابع
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الخميس، 10 أغسطس 2023 07:02 م
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مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:54 م
مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق  الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس الأربعاء  34 ألفا 900 ميجا وات، معلنا أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الخميس 34 ألفا 800 ميجا وات.
 
أضاف الجهاز، أن هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 10 آلاف و650  ميجاوات، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الأحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي أمس الأحد بلغت نسبتها 6.6%، خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي والذى يبدأ من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساء.
 
وأشار الجهاز إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الأحمال إلى 1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.
 
10 الف 650 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
10 آلاف 650 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

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