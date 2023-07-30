أخبار 24 ساعة.. الأعلى للجامعات يعلن 30 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد 2024/2023

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التنمية المحلية: تركيب لمبات ليد على أعمدة الإنارة وفر 9 مليارات جنيه
وزير النقل: انتهاء البنية الأساسية بميناء السخنة 30 يونيو 2024
تنسيق الجامعات 2023.. فتح التسجيل لطلاب الدبلومات للالتحاق بالجامعات 1 أغسطس
التنمية المحلية توجه المحافظات بالتنسيق مع الكهرباء لإعلان مواعيد قطع التيار
الأعلى للجامعات يعلن 30 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد 2024/2023
مصادر بالتعليم تكشف معدلات النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023
التعليم: نتيجة امتحانات الثانوية العامة تمر بمراحل المراجعة والتدقيق
وزير التعليم العالى يفتتح مشروعات تعليمية بجامعة مطروح
مصادر بالتعليم تكشف نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة: تصل لـ78%
التعليم تنتهى من تجميع نتيجة الثانوية العامة اليوم وتوقعات باعتمادها رسميا
الرى: تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية
وزير النقل: ندرس إنشاء كلية لهندسة النقل لتخريج كوادر مدربة
الكهرباء تحذر من لمس أعمدة وأكشاك الإنارة: قد تؤدى للموت
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