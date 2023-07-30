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أخبار 24 ساعة.. الأعلى للجامعات يعلن 30 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد 2024/2023

الأحد، 30 يوليو 2023 12:05 ص
أخبار 24 ساعة.. الأعلى للجامعات يعلن 30 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد 2024/2023 المجلس الأعلى للجامعات
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التنمية المحلية: تركيب لمبات ليد على أعمدة الإنارة وفر 9 مليارات جنيه
 
وزير النقل: انتهاء البنية الأساسية بميناء السخنة 30 يونيو 2024
 
تنسيق الجامعات 2023.. فتح التسجيل لطلاب الدبلومات للالتحاق بالجامعات 1 أغسطس
 
التنمية المحلية توجه المحافظات بالتنسيق مع الكهرباء لإعلان مواعيد قطع التيار
 
الأعلى للجامعات يعلن 30 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد 2024/2023
 
مصادر بالتعليم تكشف معدلات النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023
 
التعليم: نتيجة امتحانات الثانوية العامة تمر بمراحل المراجعة والتدقيق
 
وزير التعليم العالى يفتتح مشروعات تعليمية بجامعة مطروح
 
مصادر بالتعليم تكشف نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة: تصل لـ78%
 
التعليم تنتهى من تجميع نتيجة الثانوية العامة اليوم وتوقعات باعتمادها رسميا
 
‫الرى: تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية
 

 


اخبار 24 ساعه

التنميه المحليه

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