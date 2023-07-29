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التعليم: بدء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023

السبت، 29 يوليو 2023 06:10 م
التعليم: بدء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء امتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الثانوية الفنية اليوم، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 فى اللغة العربية والتربية الدينية لعدد (40626) طالب وطالبة

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023، ويتم أداء الامتحانات العملية والمعملية يومياً عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ (221000) طالب وطالبة بكافة النوعيات، كما يبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (191) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (646) مادة.

بينما يبلغ عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (35) مهمة لعدد (33) برنامج، ويتم مشاركة ممثلى سوق العمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

كما يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (416) لجنة يعمل بها (39520) عضو، فضلا عن أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني تبلغ (200) استراحة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركز يعمل بها (1300) عضو، بالإضافة إلى أن عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات يبلغ (14845) عضو.

 

 


التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان

الدبلومات الفنيه



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