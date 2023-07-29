مصادر بالتعليم تكشف نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة: تصل لـ78%

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، هذا العام أعلى من العام الدراسى الماضى، وتتراوح بين 78 إلى 79%، موضحة أن ارتفاع نسب النجاح العامة فى المواد أدى لرفع النسبة العامة عن العام الماضى حيث وصلت العلم الماضى إلى 75.4%
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:
- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.
- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.
- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.
- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.
- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.
- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.
- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.
- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪…واللغة الثانية تجاوزت 91%
- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.
- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.
- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.
- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.
- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.
- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.
- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.
- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
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