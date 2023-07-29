وزير النقل: ندرس إنشاء كلية لهندسة النقل لتخريج كوادر مدربة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تدرس مع وزارة التعليم العالي، انشاء كلية هندسة النقل والتى ستضم كل مهن النقل لتخريج كوادر مدربة للعمل فى الموانئ وغيرها من مشروعات النقل وتوفير العمالة المدربة فى كل المشروعات، خاصة أن المشغل الأجنبى لن يشغل عمال أجانب فى الموانئ أو غيرها فى المشروعات الأخرى.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر بميناء العين السخنة، أن الكلية ستدرس علوم النقل، كما ستدرس كل المعلومات عن تكنولوجيا السكة الحديد أو الأنفاق أو غيرها، بالإضافة إلى كلية تكنولوجيا النقل لتصنيع معدات النقل مثل القطار أو السفن والمراكب، وكلية لمهن النقل مثل سائق القطار وغيرها.

وأضاف أن الكلية ستخرج مهندسين متخصصين فى علوم وتكنولوجيا النقل، يمكن الاعتماد عليهم بشكل أساسى فى مشروعات النقل.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل بحضور وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية واللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير ميناء السخنة وقيادات شركة هاتشيسون العالمية تسليم اولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات "هاتشيسون") لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية وحيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وحيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مع تحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) ) والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.