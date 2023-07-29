التنمية المحلية: تركيب لمبات ليد على أعمدة الإنارة وفر 9 مليارات جنيه

محمد شعلان

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، متابعة الوزير تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة بالمحافظات، وقال"اللواء هشام آمنة أكد على جدية منظومة ترشيد الاستهلاك خاصة في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية".

وأوضح الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على قناة الأولى، أن قطع التيار عن بعض الميادين والمحاور سيكون بما لا يؤثر على السلامة العامة للأهالي في المحافظات عند مطالع الكباري والمحاور الرئيسية والعلوية، مؤكدا أن ترشيد الاستهلاك سيكون على الطرق الأخرى بنسبة ترشيد في الاستهلاك ونقص الإنارة الداخلية بعد ساعات العمل الرئيسية ومتابعة دورية لتنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك.

وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أن المباني في العاصمة الإدارية الجديدة وأعمدة الإنارة كلها تعمل باللمبات الليد، مؤكدا أن وضع اللمبات الليد على أعمدة الإنارة على مستوى المحافظات وفرت حوالي 9 مليارات جنيه خلال 8 سنوات أو 9 سنوات الماضية".