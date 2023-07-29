الأعلى للجامعات يعلن 30 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد 2024/2023

كتب محمد صبحى

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح، ووافق المجلس على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

قدم المجلس الشُكر إلى رؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم في رئاسة جامعاتهم نهاية شهر يوليو الجاري، على جهودهم المُثمرة فى تطوير منظومة التعليم العالى بجامعاتهم، وهم: (د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، د. السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، د. جمال سوسة رئيس جامعة بنها، د. مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج)، وثمن المجلس التطوير الذي حققه السادة رؤساء الجامعات - المُنتهية ولايتهم - في كافة مسارات العمل الجامعي، وكان له أطيب الأثر في الارتقاء بالتصنيف الدولي لجامعاتهم.

أكد الوزير على جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية للمكتب الإعلامي بالوزارة لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكافة مراحله.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال الأجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من كامل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان جودة العملية التعليمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يوليو، ومنها زيارة الوزير لفرنسا وتفقد بيت مصر في باريس، وعقد لقاء مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الفرنسية، لتعزيز سُبل التعاون في مجالات التعليم العالي بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة المملكة المتحدة على رأس وفد من رؤساء الجامعات ممثلين عن التحالفات الإقليمية لبحث دعم التعاون المُشترك مع بريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني بمؤسسات التعليم العالي، من خلال المشاركة في مجموعة من الجلسات الحوارية، وزيارة جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة، وتفقد جناح جامعة UCL البريطانية لريادة الأعمال والابتكار، وعقد لقاء مع وزير التعليم العالي والمهارات والتوظيف البريطاني، ولقاء الطلاب المصريين المُبتعثين الدارسين بالمملكة المتحدة، والمشاركة في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، كما زار الوزير المجلس الأوروبي للأبحاث النووية بجنيف، والتقى ببعض الباحثين والأكاديميين المصريين المُلتحقين بالمجلس الأوروبي.

كما أشار التقرير إلى توقيع اتفاقية بنود الخطة التنفيذية لإنشاء الدرجات المُزدوجة بين جامعتي الإسكندرية والإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن البريطانية، حيث سيتم طرح برنامج "التدريب والأداء الرياضي" لأول مرة بالتعاون مع مؤسسة وست هام يونايتد الشريك الرئيسي لنادي وست هام يونايتد بطل دوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى إعلان نتائج جوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الرواد والمرأة، وجوائز الهيئات والأفراد، وكذلك افتتاح بعض المؤتمرات العلمية، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسئولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق فى اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد نتيجة مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022/2023، حيث حصلت جامعتا القاهرة والمنصورة على المركز الأول مُناصفة، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، وحصلت جامعة أسيوط على المركز الثالث، فيما فازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية باعتبارها جامعة ناشئة، تضم عدة كليات متميزة، وقد تم تقييم الجامعات المُشاركة وفقًا لـ 10 معايير، شملت: المفاهيم الأساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، البنية التحتية للجامعة، الطاقة والتبدل المناخي، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، جودة البيئة، خطة استدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البينية والاتفاقيات الدولية، معيار إدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد النسخة النهائية للإطار العام الاسترشادي المُحدث للوائح كليات الطب البشري بالجامعات، كما وجه المجلس بسرعة إرسال اللوائح الجديدة بعد تعديلها حتى يتسنى الموافقة عليها.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس.

كما وافق المجلس على استئناف الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور في ضوء تقارير زيارات اللجان المُختصة التي أكدت استكمال كافة المقومات المطلوبة لاستئناف الدراسة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية.