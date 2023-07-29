الكهرباء تحذر من لمس أعمدة وأكشاك الإنارة: قد تؤدى للموت

كتبت رحمة رمضان

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن أكشاك الكهرباء هي مصدر توزيع الكهرباء في المناطق والأحياء، لذا فهى تحتوى على تيار كهربائى قوى قد تصل خطورته للموت إذا تعرض أى شخص للمسه.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه في بعض الأحيان يقوم البعض بالعبث في أكشاك الكهرباء وفتحها وتركها مفتوحة وقد يؤدي ذلك لانقطاع الكهرباء وتلف الممتلكات، موضحة أنه في حالة وجود كشك كهرباء مفتوح يجب تصويره وإرسال العنوان للتعامل فورًا وتجنب مخاطر الأكشاك المفتوحة.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت أنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الاحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

و ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارا من منتصف الليلة.