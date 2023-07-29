‫الرى: تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري تقريرا من إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان) .

وقال سويلم، إن هذه الأعمال تتم بالإشتراك بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومعهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، وذلك فى إطار العمل على تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف أنه معهد بحوث الإنشاءات يقوم بعمل وإعداد الدراسات اللازمة عن المنشأ ووضع الحلول الهندسية السليمة طبقا لحالة كل منشأ ، ويلى ذلك قيام الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة بإعداد العقد والطرح والتنفيذ للأعمال المطلوبة ، مع إستمرار دور المعهد - كإستشاري للأعمال - فى القيام بجميع الإختبارات اللازمة والتي تضمن سلامة و نجاح أعمال التأهيل .

ويجرى حاليا تنفيذ عملية تأهيل وتدعيم فم مصرف تخفيف المعصرة على ترعة الإبراهيمية ك 156 بر أيمن أسفل خط السكة الحديد ، والعملية عبارة عن تدعيم وتأهيل 2 قنطرة وهما مصرف تخفيف المعصرة وفم أبو حسيبة بالمنيا عن طريق عمل معالجة وترميم للشروخ وعمل قميص خرساني بداخل فتحات كل قنطرة وعمل الصيانات الميكانيكية اللازمة لبوبات كل قنطرة .

وتم حتى الآن تجهيز وتجفيف الموقع ، وأعمال النظافة والحدادة والنجارة وصب الخرسانة للأرضيات والحوائط والاسقف ، وعمل إختبار ديناميكي للمنشأ أثناء مرور القطارات بالسرعة القصوى ، وتحديد وإعتماد المادة الإيبوكسية والمواد المضافة لزيادة مقاومة الخرسانة ، وعمل الاختبارات اللازمة على الخرسانة بمختلف أنواعها .

وتتم أعمال التدعيم بالتنسيق بين اجهزة الوزارة وهيئة السكك الحديدية لضمان وتأمين سلامة القطارات "خط القاهرة - أسوان" وكذا سلامة منشأ القنطرة المار فوقها خط السكك الحديدية .