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أخبار 24 ساعة.. السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:17 ص
أخبار 24 ساعة.. السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل قطار - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
الصحة: حملة "تقدر من غيرها" متواجدة في 23 مستشفى لدعم المتعافين من المخدرات
 
التعليم: نعمل على وجود أكثر من فرصة لطلاب الثانوية العامة للحصول على أفضل مجموع
 
وزير السياحة: الألمان أكثر الجنسيات التي زارت مصر خلال النصف الأول من 2023
 
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل
 
وزير الري يستعرض جهود تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة
 
الصحة: تقديم 5.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة
 
الجيزة تطرح مزايدة لاستغلال ساحة انتظار سيارات مطورة بحى الطالبية
 
وزير الصحة يوجه بوضع آلية للمتابعة الدورية للمنتفعين من مبادرة "100 يوم صحة"
 
العمل: فتح باب التقديم للتدريب المجانى على 11 مهنة غداً بمركز الشرابية ووحدة الأسمرات
 

اخبار 24 ساعه

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