أخبار 24 ساعة.. السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الصحة: حملة "تقدر من غيرها" متواجدة في 23 مستشفى لدعم المتعافين من المخدرات
التعليم: نعمل على وجود أكثر من فرصة لطلاب الثانوية العامة للحصول على أفضل مجموع
وزير السياحة: الألمان أكثر الجنسيات التي زارت مصر خلال النصف الأول من 2023
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل
وزير الري يستعرض جهود تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة
الصحة: تقديم 5.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة
الجيزة تطرح مزايدة لاستغلال ساحة انتظار سيارات مطورة بحى الطالبية
وزير الصحة يوجه بوضع آلية للمتابعة الدورية للمنتفعين من مبادرة "100 يوم صحة"
العمل: فتح باب التقديم للتدريب المجانى على 11 مهنة غداً بمركز الشرابية ووحدة الأسمرات
محافظة القاهرة تزيل العقارات المحيطة لكوبرى العاشر وحصر منطقة كوم غراب
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